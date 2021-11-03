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Унаи Эмери прокомментировал свое потенциальное назначение в Ньюкасл Юнайтед

Англия
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Унаи Эмери прокомментировал свое потенциальное назначение в Ньюкасл Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Унаи Эмери уже успел пообщаться с президентом "Вильярреала" Фернандо Роигом. Испанский специалист якобы сообщил функционеру, что пока не планирует покидать "Желтую Субмарину", об этом сообщает Marca. Диалог между тренером и владельцем клуба состоялся в связи с интересом к Эмери со стороны "Ньюкасл Юнайтед". Тем не менее, для журналистов Унаи прокомментировал слухи не слишком однозначно и убедительно:

"Пока нет предложений, которые должны быть интересны мне и клубу. Перед тем, как ответить положительно или отрицательно, я буду общаться с руководством "Вильярреала".

За время своего пребывания в Испании Эмери сделал "Вильярреал" клубом, который выступает в Лиге чемпионов. Унаи привел "Субмарину" к победе в Лиге Европы в рамках прошлого сезона.

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В статье: Унаи Эмери Ньюкасл Вильярреал
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Источник:
Marca

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