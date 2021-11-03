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Английский фанат получил тюремный срок за расистские высказывания

Англия
(1 голосов)

Заключение не серьезное

Английский фанат получил тюремный срок за расистские высказывания

Новина українською

52-летний футбольный болельщик Джонатон Бест получил 10 недель тюрьмы, пишет Sky Sports. После завершения финального матча чемпионата Европы-2020, в котором Англия уступила в серии пенальти Италии, он устроил трансляцию в Facebook, во время которой оскорблял на расовой почве темнокожих футболистов английской команды.

Отметим, что запись этого видеопослания полиции предоставил один из зрителей. Через несколько дней Facebook удалил данный ролик.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

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В статье: чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
03.11.2021 в 16:33
Пришёл на игру, сиди молча и наслаждайся игрой темноватых мудозвонов...
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