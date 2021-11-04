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Дэвид Мойес провел 1000-й матч в карьере

Англия
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Присоединился к Моуриньо и Брюсу этой осенью

Дэвид Мойес провел 1000-й матч в карьере

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Матч 4-го тура Лиги Европы против "Генка" (2:2) стал для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса 1000-м в тренерской карьере. 23 года в профессии.

Шотландец начал работать тренером в январе 1998 года, возглавив "Престон".

Специалист также работал в "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Сандерленде".

Мойес уже тренировал "Вест Хэм" с ноября 2017 года по май 2018 года, после чего вернулся в лондонский клуб в декабре 2019 года.

Напомним, что ранее этой осенью свои 1000 матчи сыграли Моуриньо("Рома") и Брюс (бывший главный тренер "Ньюкасла").

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В статье: Жозе Моуриньо Стив Брюс Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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