Дэвид Мойес провел 1000-й матч в карьере

Матч 4-го тура Лиги Европы против "Генка" (2:2) стал для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса 1000-м в тренерской карьере. 23 года в профессии.

1000 - This will be West Ham manager David Moyes’ 1000th match as a manager in all competitions. It will be the 40th to take place in European competition, winning 22 of those matches to date (D6 L11). Stalwart. pic.twitter.com/WJ8LKGWt2i