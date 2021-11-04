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Дэвид Мойес провел 1000-й матч в карьере
Присоединился к Моуриньо и Брюсу этой осенью
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Матч 4-го тура Лиги Европы против "Генка" (2:2) стал для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса 1000-м в тренерской карьере. 23 года в профессии.
1000 - This will be West Ham manager David Moyes’ 1000th match as a manager in all competitions. It will be the 40th to take place in European competition, winning 22 of those matches to date (D6 L11). Stalwart. pic.twitter.com/WJ8LKGWt2i— OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2021
Шотландец начал работать тренером в январе 1998 года, возглавив "Престон".
Специалист также работал в "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Сандерленде".
Мойес уже тренировал "Вест Хэм" с ноября 2017 года по май 2018 года, после чего вернулся в лондонский клуб в декабре 2019 года.
Напомним, что ранее этой осенью свои 1000 матчи сыграли Моуриньо("Рома") и Брюс (бывший главный тренер "Ньюкасла").
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