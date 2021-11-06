Сульшер после 0:2 с Ман Сити: Я уверен, что можно изменить ситуацию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в дерби с "Ман Сити" .

– Разочаровывающий результат, казалось, что за последнее время мы сделали шаг вперед в плане результатов, а теперь последовал огромный шаг назад. Так проигрывать никто из нас не хочет. В случае поражения от сильной команды хочется, чтобы "МЮ" смотрелся лучше, чем сегодня.

– Уверены ли вы, что сможете изменить ситуацию?

– Да, однозначно. Все мы люди, и после поражения нет ничего лучше победы. Надеюсь, те, кто отправится на матчи сборных, смогут добиться успеха, и все мы сосредоточимся на матче с "Уотфордом", – рассказал Сульшер.