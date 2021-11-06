Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер после 0:2 с Ман Сити: Я уверен, что можно изменить ситуацию
Коуч "МЮ" подвел итоги поражения от "горожан"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
– Разочаровывающий результат, казалось, что за последнее время мы сделали шаг вперед в плане результатов, а теперь последовал огромный шаг назад. Так проигрывать никто из нас не хочет. В случае поражения от сильной команды хочется, чтобы "МЮ" смотрелся лучше, чем сегодня.
– Уверены ли вы, что сможете изменить ситуацию?
– Да, однозначно. Все мы люди, и после поражения нет ничего лучше победы. Надеюсь, те, кто отправится на матчи сборных, смогут добиться успеха, и все мы сосредоточимся на матче с "Уотфордом", – рассказал Сульшер.
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины
- "А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Новости по теме
- 01:31 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.11.2021
- 22:21 Зарубежные Сульшер о 0:5 от Ливерпуля: Мы отошли от результата, но это будет в учебниках истории
- 16:47 Зарубежные Сульшер: Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету