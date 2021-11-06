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Сульшер после 0:2 с Ман Сити: Я уверен, что можно изменить ситуацию

Англия
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Коуч "МЮ" подвел итоги поражения от "горожан"

Сульшер после 0:2 с Ман Сити: Я уверен, что можно изменить ситуацию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в дерби с "Ман Сити".

– Разочаровывающий результат, казалось, что за последнее время мы сделали шаг вперед в плане результатов, а теперь последовал огромный шаг назад. Так проигрывать никто из нас не хочет. В случае поражения от сильной команды хочется, чтобы "МЮ" смотрелся лучше, чем сегодня.

– Уверены ли вы, что сможете изменить ситуацию?

– Да, однозначно. Все мы люди, и после поражения нет ничего лучше победы. Надеюсь, те, кто отправится на матчи сборных, смогут добиться успеха, и все мы сосредоточимся на матче с "Уотфордом", – рассказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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