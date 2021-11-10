Бывший игрок сборной Англии: Сульшер достиг своего потолка в МЮ

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт в интервью Wrighty’s House оценил работу Оле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед". "Особенность Романа Абрамовича в том, что его подобное не волнует: если что-то работает не так, как он хотел бы, он просто снимает тренера", – заявил он.

"Все специалисты видят и говорят об одном и том же: нет общей идеи, нет согласованности, нет структуры, несмотря на наличие отличных игроков.

Если в отдельных ситуациях футболисты все делают правильно, то они добывают победу. Но любая организованная команда, как мы это видели на примере "Лестера" и "Ливерпуля", легко справляется с "МЮ", создает для него огромные проблемы.

И это происходит лишь потому, что тренер достиг своего потолка. Сейчас бывшие футболисты "МЮ", те же Рио Фердинанд и Рой Кин, легкомысленно бросаются словами по поводу того, что один игрок недостаточно хорош, другой... Но дело в тренере, упершемся в потолок.

Тут нельзя не посмотреть на пример Лэмпарда, легенды "Челси". Особенность Романа Абрамовича в том, что его подобное не волнует: если что-то работает не так, как он хотел бы, он просто снимает тренера", – сказал Райт.

Иан Райт выступал за "Арсенал" и сборную Англии с 1991 по 1998 годы. За "гуннеров" он забил 128 голов.