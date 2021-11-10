  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок сборной Англии: Сульшер достиг своего потолка в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок сборной Англии: Сульшер достиг своего потолка в МЮ

Англия
(1 голосов)

Очередное "Out" для Сульшера

Бывший игрок сборной Англии: Сульшер достиг своего потолка в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт в интервью Wrighty’s House оценил работу Оле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед". "Особенность Романа Абрамовича в том, что его подобное не волнует: если что-то работает не так, как он хотел бы, он просто снимает тренера", – заявил он.

"Все специалисты видят и говорят об одном и том же: нет общей идеи, нет согласованности, нет структуры, несмотря на наличие отличных игроков.

Если в отдельных ситуациях футболисты все делают правильно, то они добывают победу. Но любая организованная команда, как мы это видели на примере "Лестера" и "Ливерпуля", легко справляется с "МЮ", создает для него огромные проблемы.

И это происходит лишь потому, что тренер достиг своего потолка. Сейчас бывшие футболисты "МЮ", те же Рио Фердинанд и Рой Кин, легкомысленно бросаются словами по поводу того, что один игрок недостаточно хорош, другой... Но дело в тренере, упершемся в потолок.

Тут нельзя не посмотреть на пример Лэмпарда, легенды "Челси". Особенность Романа Абрамовича в том, что его подобное не волнует: если что-то работает не так, как он хотел бы, он просто снимает тренера", – сказал Райт.

Читайте такжеЛегенда Арсенала: Если бы Артета тренировал МЮ, они могли бы побороться за чемпионство

Иан Райт выступал за "Арсенал" и сборную Англии с 1991 по 1998 годы. За "гуннеров" он забил 128 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Иан Райт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
metro.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...