За Лингардом очередь: Барса и Милан хотят подписать его летом

"Барселона" и "Милан" хотят подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда будущим летом, сообщает ESPN. Хавбеком с истекающим контрактом также интересуется пачка клубов из АПЛ.

"Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон" также пристально следят за ситуацией вокруг англичанина, контракт которого истекает летом 2022.

Также сообщается , что сам Лингард не намерен "греть лавку" и согласен пойти летом на понижение зарплаты, дабы получать регулярную игровую практику перед ЧМ в Катаре.

Напомним, что Лингард не поехал на ЕВРО в составе сборной Англии, несмотря на то, что с февраля по май трижды завоевал звание лучшего игрока месяца в АПЛ, выступая в аренде за "Вест Хэм".