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За Лингардом очередь: Барса и Милан хотят подписать его летом
Насколько в Манчестере всё хорошо с полузащитой, что этот парень сидит в запасе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" и "Милан" хотят подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда будущим летом, сообщает ESPN. Хавбеком с истекающим контрактом также интересуется пачка клубов из АПЛ.
"Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон" также пристально следят за ситуацией вокруг англичанина, контракт которого истекает летом 2022.
Также
Напомним, что Лингард не поехал на ЕВРО в составе сборной Англии, несмотря на то, что с февраля по май трижды завоевал звание лучшего игрока месяца в АПЛ, выступая в аренде за "Вест Хэм".
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