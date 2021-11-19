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За Лингардом очередь: Барса и Милан хотят подписать его летом

Англия
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Насколько в Манчестере всё хорошо с полузащитой, что этот парень сидит в запасе

За Лингардом очередь: Барса и Милан хотят подписать его летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" и "Милан" хотят подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда будущим летом, сообщает ESPN. Хавбеком с истекающим контрактом также интересуется пачка клубов из АПЛ.

"Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон" также пристально следят за ситуацией вокруг англичанина, контракт которого истекает летом 2022.

Также сообщается, что сам Лингард не намерен "греть лавку" и согласен пойти летом на понижение зарплаты, дабы получать регулярную игровую практику перед ЧМ в Катаре.

Напомним, что Лингард не поехал на ЕВРО в составе сборной Англии, несмотря на то, что с февраля по май трижды завоевал звание лучшего игрока месяца в АПЛ, выступая в аренде за "Вест Хэм".

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В статье: Барселона Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
espn.com

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