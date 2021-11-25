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Рангник не сразу принял предложение Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Пришлось улучшать условия

Рангник не сразу принял предложение Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководитель по спорту и развитию в московском "Локомотиве" Ральф Рангник не сразу согласился стать временным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Клубу пришлось улучшить предложение, чтобы немец принял его.

Ранее сообщалось, что немец подпишет с "МЮ" контракт сроком на 6 месяцев, а затем станет консультантом клуба.

На данный момент переговоры с "Локомотивом" о расторжении действующего соглашения – на продвинутой стадии.

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Ральф со своей командой работал в комитете по спорту и развитию в "Локомотиве" с прошлого лета. Немец заявлял амбициозные цели по долгосрочному сотрудничеству с московским клубом.

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В статье: Локомотив (Москва) Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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zafo50
25.11.2021 в 19:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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