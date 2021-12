Челси все ещё не продвинулся в переговорах с Рюдигером

"Челси" с лета контактирует по поводу продления контракта с защитником Антонио Рюдигером, но так серьезно и не продвинулся, сообщает Фабрицио Романо. "Реал" хочет подписать немца свободным агентом.

Сообщается, что "Бавария", ранее проявлявшая интерес к немцу, не готова платить ему запрашиваемую зарплату.

Текущее соглашение Антонио истекает летом 2022 года. Защитник уже зимой сможет вести открытые переговоры о соглашении с "Реалом", если не продлит контракт с "Челси".

Рюдигер провел в этом сезоне за "Челси" 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.

