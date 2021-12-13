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Челси все ещё не продвинулся в переговорах с Рюдигером
"Реал" всё ближе к оформлению сделки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" с лета контактирует по поводу продления контракта с защитником Антонио Рюдигером, но так серьезно и не продвинулся, сообщает Фабрицио Романо. "Реал" хочет подписать немца свободным агентом.
Сообщается, что "Бавария", ранее проявлявшая интерес к немцу, не готова платить ему запрашиваемую зарплату.
Текущее соглашение Антонио истекает летом 2022 года. Защитник уже зимой сможет вести открытые переговоры о соглашении с "Реалом", если не продлит контракт с "Челси".
Рюдигер провел в этом сезоне за "Челси" 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.
Antonio Rüdiger in talks with Chelsea over new contract since months - but agreement still ‘far from being reached’. Real Madrid want to sign him as free agent. ???????? #CFC #Real— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021
Bayern have no plans to pay the salary asked by Rüdiger, as things stand. Tottenham not in the race. pic.twitter.com/QPBF5hMLV5
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