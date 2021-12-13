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Челси все ещё не продвинулся в переговорах с Рюдигером

Англия
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"Реал" всё ближе к оформлению сделки

Челси все ещё не продвинулся в переговорах с Рюдигером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Челси" с лета контактирует по поводу продления контракта с защитником Антонио Рюдигером, но так серьезно и не продвинулся, сообщает Фабрицио Романо. "Реал" хочет подписать немца свободным агентом.

Сообщается, что "Бавария", ранее проявлявшая интерес к немцу, не готова платить ему запрашиваемую зарплату.

Текущее соглашение Антонио истекает летом 2022 года. Защитник уже зимой сможет вести открытые переговоры о соглашении с "Реалом", если не продлит контракт с "Челси".

Рюдигер провел в этом сезоне за "Челси" 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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