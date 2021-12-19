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Победил коронавирус. АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 0:0

Англия
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(3 голосов)

Играли те, кто пока не попал в хаос ковида

Победил коронавирус. АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 0:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

До последнего не было понятно, состоится ли встреча 18-го тура чемпионата Англии на "Молинью". Утром "Челси" отправил запрос на перенос поединка, однако руководство лондонцев получило отказ. По мнению боссов АПЛ, для отмены матча в составе команды должно быть минимум 7 случаев COVID-19. У "синих" их действительно семь, правда, травмированный Бен Чилвелл для "черного списка" не котируется. К слову, в лазарет "пенсионеров" еще и Кристенсен угодил. Таким образом, из-за двух сразу эпидемий, коронавируса (7 футболистов основы) и повреждений, скамейку запасных "Челси" представили два голкипера, Сарр, Сауль, Баркли и еще очень сырой Ковачич.

Легко понять злость Томаса Тухеля. Трудно уловить логику АПЛ. Можно лишь в очередной раз отметить непоследовательность футбольных господ. К примеру, матчи "МЮ", "Тоттенхэма" и "Уотфорда" они отменили, но в случае с "Челси" потенциальную цепочку заболеваний решили не прерывать. Полная вакцинация ростера "Вулвз" абсолютно не гарантирует, что уже завтра в раздевалке Бруно Лаже не зафиксируют несколько положительных тестов.

"Молинью" встретил команды густым туманом, а болельщикам, как у телевизора, так и на трибунах, мешал смотреть игру. Правда, было бы на что смотреть. Качество футбола откровенно оставляло желать лучшего. Весь первый тайм прошел в центре поля и почти без моментов, под аккомпанемент борьбы и неуступчивости. Вот лишь малая часть доказательств: "горчичники" для Чалобы и Рюдигера за грубости на Хименесе, медицинская помощь для Трево и Силвы из-за неудачного столкновения, причиной которого стала активность все того же Рауля.

И все же до перерыва "волки" были ближе к забитому мячу. Гол Поденсе отменили из-за пассивного офсайда у Хименеса, но под занавес 45-минутки хозяева каким-то чудом не наказали гостей. Алонсо попросту отказался (иначе действия Маркоса не опишешь) доигрывать с Дендонкером, Леандер беспрепятственно пробил головой, а Менди в шикарном прыжке снаряд забрал. "Вулверхэмптон" напрочь перекрыл центр компактной подвижной пятеркой, в нужный момент подопечные Лаже активно прессинговали оппонента. Команда Тухеля работала на голом классе, физическое состояние банды Томаса сейчас находится на очень низком уровне.

Во второй половине встречи ничего не изменилось. Сразу после 15-минутной паузы выжатый Алонсо включился в рейд по флангу и попал в штангу из положения "вне игры". А затем и "Челси", и "Вулверхэмптон" зависли где-то на полчаса около центрального круга. Вообще-то, Тухель крайне редко к экватору ведет "в счете" по сделанным заменам, но на "Молинью" его команда отчаянно нуждалась в подпитке, немец ее предоставил. В то же время "волки" выигрывали подборы, равномерно распределяли силы на контратаки и прессинг. Что уже говорить, если на заключительный отрезок встречи Лаже бросил в бой Адама Траоре! У менеджера гостей на лавке подобная опция отсутствовала.

Тем не менее, "Челси" имел несколько возможностей забить, они возникли ближе к финальному свистку. Пулишич не переиграл Са в очной дуэли, свои шансы также запороли Маунт и Канте. Гости нанесли один удар в створ ворот "Вулверхэмптона". "Синие" страдали, а "Вулвз" слишком тактично выжидали момента для укуса соперника. Нужны ли такие поединки в АПЛ? Получили ли удовольствие от футбола болельщики обеих команд и огромное число обывателей, которое и приносит лиге деньги? Извините, это риторические вопросы.

АПЛ, 18-й тур.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Челси" 0:0

"Вулверхэмптон": Са – Килман, Коади, Саисс – Хувер, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Марсал – Хименес (Тринкан, 89), Поденсе (Траоре, 79)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Чалоба (Сауль, 46), Алонсо – Маунт, Зиеш (Ковачич, 65) – Пулишич

Предупреждения: Чалоба (30), Рюдигер (33)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ коронавирус
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
19.12.2021 в 18:04
чиновники АПЛ - уроды. этот матч должен был быть перенесен
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