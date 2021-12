Победил коронавирус. АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 0:0

До последнего не было понятно, состоится ли встреча 18-го тура чемпионата Англии на "Молинью". Утром "Челси" отправил запрос на перенос поединка, однако руководство лондонцев получило отказ. По мнению боссов АПЛ, для отмены матча в составе команды должно быть минимум 7 случаев COVID-19. У "синих" их действительно семь, правда, травмированный Бен Чилвелл для "черного списка" не котируется. К слову, в лазарет "пенсионеров" еще и Кристенсен угодил. Таким образом, из-за двух сразу эпидемий, коронавируса (7 футболистов основы) и повреждений, скамейку запасных "Челси" представили два голкипера, Сарр, Сауль, Баркли и еще очень сырой Ковачич.

Легко понять злость Томаса Тухеля. Трудно уловить логику АПЛ. Можно лишь в очередной раз отметить непоследовательность футбольных господ. К примеру, матчи "МЮ", "Тоттенхэма" и "Уотфорда" они отменили, но в случае с "Челси" потенциальную цепочку заболеваний решили не прерывать. Полная вакцинация ростера "Вулвз" абсолютно не гарантирует, что уже завтра в раздевалке Бруно Лаже не зафиксируют несколько положительных тестов.

"Молинью" встретил команды густым туманом, а болельщикам, как у телевизора, так и на трибунах, мешал смотреть игру. Правда, было бы на что смотреть. Качество футбола откровенно оставляло желать лучшего. Весь первый тайм прошел в центре поля и почти без моментов, под аккомпанемент борьбы и неуступчивости. Вот лишь малая часть доказательств: "горчичники" для Чалобы и Рюдигера за грубости на Хименесе, медицинская помощь для Трево и Силвы из-за неудачного столкновения, причиной которого стала активность все того же Рауля.

И все же до перерыва "волки" были ближе к забитому мячу. Гол Поденсе отменили из-за пассивного офсайда у Хименеса, но под занавес 45-минутки хозяева каким-то чудом не наказали гостей. Алонсо попросту отказался (иначе действия Маркоса не опишешь) доигрывать с Дендонкером, Леандер беспрепятственно пробил головой, а Менди в шикарном прыжке снаряд забрал. "Вулверхэмптон" напрочь перекрыл центр компактной подвижной пятеркой, в нужный момент подопечные Лаже активно прессинговали оппонента. Команда Тухеля работала на голом классе, физическое состояние банды Томаса сейчас находится на очень низком уровне.

41' | #WOL 0-0 #CHE



Chance! Podence picks Dendoncker out at the back post with a fantastic cross, the midfielder rises to meet it but his headed effort is too close to Edouard Mendy who saves. #WOLCHE