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Ближайшие матчи АПЛ могут пройти без зрителей

Англия
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Всё из-за распространение штамма омикрон

Ближайшие матчи АПЛ могут пройти без зрителей

EPL

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Руководители клубов АПЛ обеспокоены тем, что с конца декабря на матчах чемпионата могут быть введены радикальные ограничения, сообщает The Telegraph. Тем не менее, власти заявляют, что достаточных оснований для решительных шагов пока нет.

Сообщается, что в командах все равно сомневаются, что после 28 декабря зрителям будет позволено присутствовать на играх АПЛ.

Аналогичная ситуация складывается и в лигах более низкого уровня – там также опасаются закрытия трибун.

Напомним, что на прошлой неделе в АПЛ было 90 положительных тестов на COVID, что является антирекордом.

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В статье: АПЛ
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Источник:
telegraph.co.uk

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