Ближайшие матчи АПЛ могут пройти без зрителей

Руководители клубов АПЛ обеспокоены тем, что с конца декабря на матчах чемпионата могут быть введены радикальные ограничения, сообщает The Telegraph. Тем не менее, власти заявляют, что достаточных оснований для решительных шагов пока нет.

Сообщается, что в командах все равно сомневаются, что после 28 декабря зрителям будет позволено присутствовать на играх АПЛ.

Аналогичная ситуация складывается и в лигах более низкого уровня – там также опасаются закрытия трибун.

Напомним, что на прошлой неделе в АПЛ было 90 положительных тестов на COVID, что является антирекордом.