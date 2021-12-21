Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ближайшие матчи АПЛ могут пройти без зрителей
Всё из-за распространение штамма омикрон
EPL
Руководители клубов АПЛ обеспокоены тем, что с конца декабря на матчах чемпионата могут быть введены радикальные ограничения, сообщает The Telegraph. Тем не менее, власти заявляют, что достаточных оснований для решительных шагов пока нет.
Сообщается, что в командах все равно сомневаются, что после 28 декабря зрителям будет позволено присутствовать на играх АПЛ.
Аналогичная ситуация складывается и в лигах более низкого уровня – там также опасаются закрытия трибун.
Напомним, что на прошлой неделе в АПЛ было 90 положительных тестов на COVID, что является антирекордом.
Популярное сейчас
- Представитель Динамо: Суркис очень хочет, чтобы был единый телепул
- Верес досрочно расторг контракт с голкипером
- Защитник Аталанты: Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу. Он важен
- АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4. Зинченко on fire
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата