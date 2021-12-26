Продолжаем. АПЛ перенесла еще один матч Лидса из-за коронавируса

Английская Премьер-лига перенесла второй матч "Лидса" подряд.

Сегодня должен был состояться поединок 19-го тура против “Ливерпуля”, но он был отменен. Теперь же стало известно, что "павлины" не сыграют и 28 декабря с "Астон Виллой".

Новых положительных тестов у команды нет, однако еще не получилось достаточно игроков из самоизоляции после положительных тестов на Covid-19 перед встречей с "мерсисайдцами", чтобы соблюсти правила проведения игры.

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Отметим, что это был первый матч 20-го тура, который был перенесен. В то же время в 19-м туре, который будет проходить 26-27 декабря, были перенесены три поединка.

Также в контексте "Астон Виллы" напомним, что наставник бирмингемцев Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус и пропустит сегодняшнюю игру против "Челси".

В последний раз на данный момент "Лидс" играл 18 декабря против "Арсенала" (1:4), потерпев третье поражение подряд. Сейчас подопечные Марсело Бьелсы идут на 16 позиции в АПЛ.