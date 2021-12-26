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АПЛ. Тоттенхэм обрел крылья, Вест Хэм совсем поник 

Англия
(1 голосов)

Команда Конте поднимается в таблице, Вест Хэм теряет позиции 

АПЛ. Тоттенхэм обрел крылья, Вест Хэм совсем поник 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 19-й тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” 3:0

Голы: Кейн 32, Моура 34, Сон 74

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Танганга – Эмерсон, Хейбьерг (Ндомбеле 79), Скипп, Регилон – Моура, Сон (Хиль 76) – Кейн (Бергвейн 64)

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Митчелл (Фергюсон 82), Томкиес, Андерсен, Уорд – Хьюз, Куяте, Галлахер (Шлупп 76) – Заа, Эдуар (Матета 63), Айю

Предупреждения: Санчес 69 – Заа 26, Заа 37, Томкинс 45+2

Удаление: Заа 37

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Саутгемптон” 2:3

Голы: Антонио 49, Бенрахма 65 – Эльюнусси 8, Уорд-Проуз 61 (пен.), Беднарек 70

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Соучек, Райс – Влашич (Антонио 46), Форнальс (Лансини 46), Бенрахма (Ярмоленко 81) – Боуэн

“Саутгемптон”: Форстер – Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто – Ромеу (Диалло 90+3) – Редмонд, Уорд-Проуз, Эльюнусси, Уолкотт (Стюарт Армстронг 89) – Броя (Адамс 81)

Предупреждения: Райс 34, Доусон 60, Боуэн 68 – Броя 66, Беднарек 85

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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