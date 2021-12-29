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Манчестер Сити не будет искать замену Феррану Торресу

Англия
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Английский клуб укомплектован

Манчестер Сити не будет искать замену Феррану Торресу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Сити" не собирается искать замену полузащитнику Феррану Торресу, который перешел в "Барселону".

По информации The Times, клуб собирается предоставить больше игрового времени молодым атакующим игрокам. В частности, игровую практику в основной команде может получить 19-летний хавбек Коул Палмер.

Торрес выступал за "Сити" с августа 2020 года, в текущем сезоне в 7 матчах за клуб он отличился трижды и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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