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Манчестер Сити не будет искать замену Феррану Торресу
Английский клуб укомплектован
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" не собирается искать замену полузащитнику Феррану Торресу, который перешел в "Барселону".
По информации The Times, клуб собирается предоставить больше игрового времени молодым атакующим игрокам. В частности, игровую практику в основной команде может получить 19-летний хавбек Коул Палмер.
Торрес выступал за "Сити" с августа 2020 года, в текущем сезоне в 7 матчах за клуб он отличился трижды и отдал одну голевую передачу.
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