Клопп сообщил о трех новых случаях заражения ковидом в Ливерпуле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в команде. "По заявке команды все станет очевидно", – передает его слова журналист Бен Динери.

Klopp confirms there have been “three more COVID cases” affecting players and more in the staff. There will be tests this afternoon when the squad arrives. “It's not so cool in the moment. I'm not able to say who it is but it'll be pretty clear on the team sheet.” #LFC