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Клопп сообщил о трех новых случаях заражения ковидом в Ливерпуле

Англия
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К сожалению, не сообщил кто именно

Клопп сообщил о трех новых случаях заражения ковидом в Ливерпуле

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в команде. "По заявке команды все станет очевидно", – передает его слова журналист Бен Динери.

"Сейчас ситуация не очень-то крутая. Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно.

Такуми (Минамино) ближе (к возвращению в состав). Он занимается беговой работой. Тиаго – еще нет. У него проблема с бедром, и мы не знаем, откуда она пошла", – сказал Клопп.

Этим вечером в команде проведут новые тесты на предмет заражения коронавирусом.

Напомним, что 2 января "Ливерпуль" должен встретиться с "Челси" в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тиаго Алькантара Такуми Минамино
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