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Спасительный мяч на последних секундах. Уотфорд – Тоттенхэм 0:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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"Шпоры" давили всю игру и вырвали три очка в конце

Спасительный мяч на последних секундах. Уотфорд – Тоттенхэм 0:1. Видео голов и обзор матча

Твіттер Тоттенгема/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Уотфорд" не удержал ничейный результат с "Тоттенхэмом". Подопечные Антонио Конте обладали тотальным преимуществом на протяжении всего поединка, дав хозяевам возможность создать только один момент, и то дальним ударом. “Шершни” тоже не подпускали близко к своим воротам гостей, позволив пробивать в основном из-за пределов штрафной. Правда, своего "шпоры" таки достигли, вырвав победу с помощью стандарта.

"Уофторд" – "Тоттенхэм" 0:1

Гол: Девисон Санчес 90+6

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Уотфорд
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