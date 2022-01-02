Спасительный мяч на последних секундах. Уотфорд – Тоттенхэм 0:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Уотфорд" не удержал ничейный результат с "Тоттенхэмом". Подопечные Антонио Конте обладали тотальным преимуществом на протяжении всего поединка, дав хозяевам возможность создать только один момент, и то дальним ударом. “Шершни” тоже не подпускали близко к своим воротам гостей, позволив пробивать в основном из-за пределов штрафной. Правда, своего "шпоры" таки достигли, вырвав победу с помощью стандарта.

"Уофторд" – "Тоттенхэм" 0:1

Гол: Девисон Санчес 90+6