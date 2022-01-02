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Игрок клуба АПЛ завершил карьеру из-за тяжелой травмы после трех лет в лазарете

Англия
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Повреждение оказалось слишком серьезным

Игрок клуба АПЛ завершил карьеру из-за тяжелой травмы после трех лет в лазарете

Офіційний сайт Саутгемптона/Автор невідомий

Новина українською

Левый фланговый игрок “Саутгемптона” 26-летний Сэмюэль Макквин завершил выступления на профессиональном уровне из-за повреждения крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт "святых".

Футболист получил такую ​​тяжелую травму в октябре 2018 года, находясь в аренде в "Мидлсбро". Тогда, в матче Кубка лиги против “Кристал Пэлас”, он провел 29 минут и покинул поле.

Три года и три месяца левый полузащитник пытался вернуться в футбол, однако после первого этапа обновления в колене появилась инфекция, после чего он перенес еще несколько операций.

Вот тот зловещий матч против "орлов" стал всего седьмым за "Мидлсбро" для Макквина. Также на его счету 29 матчей за первую команду Саутгемптона и 63 - за вторую.

Отметим, что также в его активе есть поединок за молодежную сборную Англии – в марте 2017 против Дании.

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В статье: "Саутгемптон"
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