Игрок клуба АПЛ завершил карьеру из-за тяжелой травмы после трех лет в лазарете

Левый фланговый игрок “Саутгемптона” 26-летний Сэмюэль Макквин завершил выступления на профессиональном уровне из-за повреждения крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт "святых".

