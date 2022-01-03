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Лидер Ливерпуля: На данный момент Манчестер Сити может лишь проиграть титул АПЛ
"Челси" и "красные" солидно отстали
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал паритет в центральном матче 21-го тура чемпионата против лондонского "Челси" (2:2).
"Никогда не сложно верить, но разрыв действительно очень большой. На данный момент "Манчестер Сити" может лишь проиграть титул АПЛ. Посмотрим, все еще может произойти. Матч с "Челси"? Мы растеряли преимущество. "Ливерпуль" теперь будет концентрироваться на себе, "Челси" – на себе. Нужно добиваться результата и играть в хороший футбол. Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно".
В настоящее время отрыв "Сити" от "Челси" составляет десять очков, у "Ливерпуля" на один балл меньше, чем у лондонцев, но есть еще игра в запасе.
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