Лидер Ливерпуля: На данный момент Манчестер Сити может лишь проиграть титул АПЛ

Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал паритет в центральном матче 21-го тура чемпионата против лондонского "Челси" (2:2).

"Никогда не сложно верить, но разрыв действительно очень большой. На данный момент "Манчестер Сити" может лишь проиграть титул АПЛ. Посмотрим, все еще может произойти. Матч с "Челси"? Мы растеряли преимущество. "Ливерпуль" теперь будет концентрироваться на себе, "Челси" – на себе. Нужно добиваться результата и играть в хороший футбол. Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно".