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Лидер Ливерпуля: На данный момент Манчестер Сити может лишь проиграть титул АПЛ

Англия
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"Челси" и "красные" солидно отстали

Лидер Ливерпуля: На данный момент Манчестер Сити может лишь проиграть титул АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал паритет в центральном матче 21-го тура чемпионата против лондонского "Челси" (2:2).

"Никогда не сложно верить, но разрыв действительно очень большой. На данный момент "Манчестер Сити" может лишь проиграть титул АПЛ. Посмотрим, все еще может произойти. Матч с "Челси"? Мы растеряли преимущество. "Ливерпуль" теперь будет концентрироваться на себе, "Челси" – на себе. Нужно добиваться результата и играть в хороший футбол. Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно".

В настоящее время отрыв "Сити" от "Челси" составляет десять очков, у "Ливерпуля" на один балл меньше, чем у лондонцев, но есть еще игра в запасе.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Источник:
Daily Mail

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