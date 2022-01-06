Клуб АПЛ купил поляка за 11 млн. На Евро-2020 он стал самым молодым игроком в истории турнира

Английский "Брайтон", который после 19 сыгранных матчей занимает 9 место в АПЛ, объявил о трансфере 18-летнего Кацпера Козловского из "Погони" (Щецин). По информации Transfermarkt, переход обошелся в 11 млн евро.

Козловский уже владеет несколькими уникальными рекордами. В возрасте 15 лет и 7 месяцев он стал самым молодым игроком Экстракласы в 21 веке. В мае 2021-го дебютировал в составе сборной Польши, попал в финальную заявку команды на Евро-2020, а 19 июня вышел на замену в поединке против Испании и таким образом стал самым молодым игроком в истории турнира (17 лет 246 дней), побив рекорд англичанина Джуда Беллингема.

Кацпер играет на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Однако в нынешнем сезоне Козловский в АПЛ не сыграет. "Брайтон" сразу же отдал его в аренду в бельгийский клуб "Унион Сент-Жилуаз", который только повысился в классе, но весь сезон лидирует в местном чемпионате. После 21-го тура новая команда Козловского опережает "Брюгге" на семь очков.