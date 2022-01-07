Нужна конкуренция для Зинченко. Среди целей Манчестер Сити на лето – не только Холанд

Журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил о том, что английский "Манчестер Сити" не собирается никого приобретать в январе. Тем не менее, летом "горожане" точно выйдут на трансферную охоту.

По информации инсайдера, боссы "Сити" хотят усилить позицию левого защитника, на которой выступает украинец Александр Зинченко, а также подыскать футболистов в центр поля и в атаку.

В шорт-листе "горожан" находится Эрлинг Холанд. В "Сити" планируют провести переговоры с представителями норвежца уже в ближайшие недели. Сообщается, что если в "Реал" перейдет Килиан Мбаппе, то Холанда в Мадриде точно не будет. Англичане надеются, что нападающий откликнется на их заманчивое предложение. Альтернативы форварду "Боруссии Д" – Душан Влахович из "Фиорентины", Александер Исак ("Реал Сосьедад") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").