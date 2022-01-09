Убегает с корабля? Роналду провел кризисные переговоры со своим агентом на счет своего будущего в МЮ

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду неудовлетворен текущим положением дел в команде. Он встретился со своим агентом Жорже Мендешем для того, чтобы обсудить свое будущее в клубе. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Португальский игрок разочарован неудачными результатами команды, в том числе он недоволен стилем игры нового наставника Ральфа Рангника, который должен работать в должности и. о. обязанности главного тренера до конца сезона.

Роналду испытывает давление от футбольного общества за результаты команды на себе, понимая, что он является лидером "Ман Юнайтед". Пока никаких резких решений он не принимал, но вместе с Мендешем они обсудили план действий.

Отметим, что контракт Криштиану с "красными дьяволами" действителен до лета 2023 года. В этом сезоне на счету португальца 14 голов и три ассиста в 22 матчах во всех турнирах.

Напомним, что "манкунианцы" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в АПЛ сейчас занимают седьмое место, уступая четвертому "Арсеналу" четырьмя очками при матче в запасе.