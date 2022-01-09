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Переход левого защитника Эвертона в Челси на грани срыва

Англия
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"Аристократы" уже ищут другие варианты

Переход левого защитника Эвертона в Челси на грани срыва

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Трансфер левого защитника "Эвертона" Люка Диня в "Челси" имеет призрачные шансы. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Аристократы" ищут временную замену Бену Чилвеллу, который из-за травмы крестообразных связок выбыл до конца сезона. Лондонцы планируют оформить арендное соглашение новому футболисту, в то же время "ириски" согласны избавиться от французского бека только на постоянной основе.

Челси вернулся к варианту с возвращением из аренды левого защитника Эмерсона Пальмиери, который до конца сезона должен играть за “Лион”. Однако французский клуб отказался от первого запроса аристократов – лондонцы предложат компенсацию во втором предложении.

Отметим, что контракт Диня с “Эвертоном” действителен до 2025-го года. Он не играет в составе "ирисок" с 1 декабря, ведь поругался с наставником команды Рафаэлем Бенитесом.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери Лука Динь
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Источник:
Fabrizio Romano

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