Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход левого защитника Эвертона в Челси на грани срыва
"Аристократы" уже ищут другие варианты
ТУР
Трансфер левого защитника "Эвертона" Люка Диня в "Челси" имеет призрачные шансы. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Аристократы" ищут временную замену Бену Чилвеллу, который из-за травмы крестообразных связок выбыл до конца сезона. Лондонцы планируют оформить арендное соглашение новому футболисту, в то же время "ириски" согласны избавиться от французского бека только на постоянной основе.
Челси вернулся к варианту с возвращением из аренды левого защитника Эмерсона Пальмиери, который до конца сезона должен играть за “Лион”. Однако французский клуб отказался от первого запроса аристократов – лондонцы предложат компенсацию во втором предложении.
Отметим, что контракт Диня с “Эвертоном” действителен до 2025-го года. Он не играет в составе "ирисок" с 1 декабря, ведь поругался с наставником команды Рафаэлем Бенитесом.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Убегает с корабля? Роналду провел кризисные переговоры со своим агентом на счет своего будущего в МЮ
- Спортивный юрист: Десну могут отправить в низший дивизион и лишить профессионального статуса из-за долгов
- ВИДЕО, как Миколенко вынес мяч из пустых ворот в матче Кубка Англии
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО