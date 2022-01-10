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Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за небольшой травмы

Англия
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Нападающего не было в заявке на матч

Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за небольшой травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропускает матч Кубка Англии против "Астон Виллы" (1:0, перерыв) из-за травмы. "Мы решили не рисковать в кубковом матче, который запросто может продлиться 120 минут", – сказал Рангник клубному ТВ.

Также вне состава "Юнайтед" из-за повреждений остались защитник Фил Джонс и хавбек Джейдон Санчо.

"Я пообщался вчера с Криштиану перед тренировкой, он сказал, что у него наблюдаются проблемы в последние дни, небольшие проблемы. В итоге мы решили не рисковать в кубковом матче, который запросто может продлиться 120 минут", – сказал Рангник.

Напомним, что через 5 дней команды встретятся ещё раз, но уже в Премьер-лиге. Матч начнется в 19:30. "Львы" примут "Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Астон Вилла (Бирмингем)
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