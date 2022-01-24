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Эвертон заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма
Трансфер может состоятся в ближайшее время
"Эвертон" вслед за "Ньюкаслом" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Деле Алли, пишет The Telegraph.
Сообщалось, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ранее не был заинтересован в переходе футболиста, но затем изменил свое мнение.
В текущем сезоне 25-летний Алли сыграл за "Тоттенхэм" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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