Давид де Хеа в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ

Голкипер Давид де Хеа получил награду лучшему игроку месяца в "МЮ", сообщает клубный твиттер. Испанец получает эту награду с ноября.

