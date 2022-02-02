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Давид де Хеа в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ

Англия
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Если голкипер заметнее остальных, в команде не все хорошо

Давид де Хеа в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

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Голкипер Давид де Хеа получил награду лучшему игроку месяца в "МЮ", сообщает клубный твиттер. Испанец получает эту награду с ноября.

В январе де Хеа провел 5 из 5 матчей "Манчестер Юнайтед" в основе. Испанец пропустил всего 4 мяча и 2 матча провел "насухо": против "Астон Виллы" и "Вест Хэма".

Всего в этом сезоне 31-летний вратарь провел 28 матчей за "МЮ", из которых в 7 оставил свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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