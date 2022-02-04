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Лингард опроверг слова Рангника: Клуб сам попросил меня взять выходной! Моя голова чиста
Игрок опроверг слова главного тренера о причинах своего отсутствия в заявке
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Лингард написал в твиттере, что "Манчестер Юнайтед" сам попросил его взять выходной. Ранее Рангник на пресс-конференции заявил, что игрок попросился в отпуск "чтобы привести мысли в порядок".
The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent— Jesse Lingard (@JesseLingard) February 3, 2022
"Он спросил меня и клуб, можем ли мы дать ему пару выходных, просто чтобы привести мысли в порядок, и он вернется в группу, я полагаю, в следующий понедельник. Сначала вернется на тренировки, а затем в команды", – заявил рангник в этот четверг, 3 февраля, на пресс-конференции.
Сегодня вечером Лингард в твиттере написал:
"Клуб сам посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Мои мысли в порядке, а я всегда буду профессионалом, и выложусь на все 100 процентов, когда потребуется".
Также на пресс-конференции Рангник объяснил, почему Лингард не покинул клуб зимой: из-за ситуации с Гринвудом и отсутствием подходящего предложения. Тем не менее, известно, что игроком предметно интересовался "Ньюкасл".
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