Лингард опроверг слова Рангника: Клуб сам попросил меня взять выходной! Моя голова чиста

Лингард написал в твиттере, что "Манчестер Юнайтед" сам попросил его взять выходной. Ранее Рангник на пресс-конференции заявил, что игрок попросился в отпуск "чтобы привести мысли в порядок".

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent