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Лингард опроверг слова Рангника: Клуб сам попросил меня взять выходной! Моя голова чиста

Англия
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Игрок опроверг слова главного тренера о причинах своего отсутствия в заявке

Лингард опроверг слова Рангника: Клуб сам попросил меня взять выходной! Моя голова чиста

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

Лингард написал в твиттере, что "Манчестер Юнайтед" сам попросил его взять выходной. Ранее Рангник на пресс-конференции заявил, что игрок попросился в отпуск "чтобы привести мысли в порядок".

"Он спросил меня и клуб, можем ли мы дать ему пару выходных, просто чтобы привести мысли в порядок, и он вернется в группу, я полагаю, в следующий понедельник. Сначала вернется на тренировки, а затем в команды", – заявил рангник в этот четверг, 3 февраля, на пресс-конференции.

Сегодня вечером Лингард в твиттере написал:

"Клуб сам посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Мои мысли в порядке, а я всегда буду профессионалом, и выложусь на все 100 процентов, когда потребуется".

Также на пресс-конференции Рангник объяснил, почему Лингард не покинул клуб зимой: из-за ситуации с Гринвудом и отсутствием подходящего предложения. Тем не менее, известно, что игроком предметно интересовался "Ньюкасл".

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В статье: Ральф Рангник Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
eurosport.com

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