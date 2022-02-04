Лингард опроверг слова Рангника: Клуб сам попросил меня взять выходной! Моя голова чиста

Лингард написал в твиттере, что "Манчестер Юнайтед" сам попросил его взять выходной. Ранее Рангник на пресс-конференции заявил, что игрок попросился в отпуск "чтобы привести мысли в порядок".

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent — Jesse Lingard (@JesseLingard) February 3, 2022

"Он спросил меня и клуб, можем ли мы дать ему пару выходных, просто чтобы привести мысли в порядок, и он вернется в группу, я полагаю, в следующий понедельник. Сначала вернется на тренировки, а затем в команды", – заявил рангник в этот четверг, 3 февраля, на пресс-конференции.

Сегодня вечером Лингард в твиттере написал:

"Клуб сам посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Мои мысли в порядке, а я всегда буду профессионалом, и выложусь на все 100 процентов, когда потребуется".

Также на пресс-конференции Рангник объяснил, почему Лингард не покинул клуб зимой: из-за ситуации с Гринвудом и отсутствием подходящего предложения. Тем не менее, известно, что игроком предметно интересовался "Ньюкасл".