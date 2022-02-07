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"Мог обеспечить несколько поколений своей семьи". Экс-партнер Малиновского – о предложении Ньюкасла

Англия
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Робин имел шанс переехать в АПЛ

"Мог обеспечить несколько поколений своей семьи". Экс-партнер Малиновского – о предложении Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новичок миланского "Интера" Робин Гозенс дал интервью итальянской прессе. В частности, немец рассказал, где еще он мог оказаться в январское трансферное окно.

"Я считаю, что думать об этом – очень по-человечески. Это было выгодное предложение. Мне предложили больше денег за ту же работу в другом месте. Покажите мне кого-нибудь, кто просто сказал бы: "Нет, спасибо".

"Дело было не только во мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Ньюкасл Робин Гозенс
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Источник:
football-italia.net

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