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"Мог обеспечить несколько поколений своей семьи". Экс-партнер Малиновского – о предложении Ньюкасла
Робин имел шанс переехать в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок миланского "Интера" Робин Гозенс дал интервью итальянской прессе. В частности, немец рассказал, где еще он мог оказаться в январское трансферное окно.
"Я считаю, что думать об этом – очень по-человечески. Это было выгодное предложение. Мне предложили больше денег за ту же работу в другом месте. Покажите мне кого-нибудь, кто просто сказал бы: "Нет, спасибо".
"Дело было не только во мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги".
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