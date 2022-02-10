"Люди не хотят это слышать". Конте намекнул, что шпорам нужно работать над менталитетом победителей

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал итоги поединка 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (2:3). Команда итальянца проиграла дома в лиге впервые за почти 1,5 года. В октябре 2020-го "Интер" Антонио уступил "Милану" (1:2) в матче Серии А.

"Повторяю, в каждой игре нам нужно понимать, что мы можем выиграть, но в то же время нужно и бороться, чтобы набрать три очка! Процесс построения команды в "Тоттенхэме" заберет много времени. Я повторяю это со дня моего приезда в Лондон, но люди не хотят это слышать".

"Мы должны лучше управлять игрой в различных ситуациях. К примеру, сегодня мы пропустили 2 гола в финальном отрезке встречи. Многим нашим игрокам нужно играть, чтобы набраться опыта, особенно в АПЛ".