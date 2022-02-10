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"Люди не хотят это слышать". Конте намекнул, что шпорам нужно работать над менталитетом победителей
Антонио на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал итоги поединка 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (2:3). Команда итальянца проиграла дома в лиге впервые за почти 1,5 года. В октябре 2020-го "Интер" Антонио уступил "Милану" (1:2) в матче Серии А.
"Повторяю, в каждой игре нам нужно понимать, что мы можем выиграть, но в то же время нужно и бороться, чтобы набрать три очка! Процесс построения команды в "Тоттенхэме" заберет много времени. Я повторяю это со дня моего приезда в Лондон, но люди не хотят это слышать".
"Мы должны лучше управлять игрой в различных ситуациях. К примеру, сегодня мы пропустили 2 гола в финальном отрезке встречи. Многим нашим игрокам нужно играть, чтобы набраться опыта, особенно в АПЛ".
Antonio Conte's last two league defeats at home:— Squawka Football (@Squawka) February 9, 2022
◉ October 2020: Inter 1-2 Milan
◉ February 2022: Spurs 2-3 Southampton
???? pic.twitter.com/KoOZvJzRs2
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