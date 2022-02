"Люди не хотят это слышать". Конте намекнул, что шпорам нужно работать над менталитетом победителей

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал итоги поединка 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (2:3). Команда итальянца проиграла дома в лиге впервые за почти 1,5 года. В октябре 2020-го "Интер" Антонио уступил "Милану" (1:2) в матче Серии А.

Antonio Conte's last two league defeats at home:



◉ October 2020: Inter 1-2 Milan

◉ February 2022: Spurs 2-3 Southampton



