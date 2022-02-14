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Звездный новичок Ньюкасла получил тяжелую травму – скорее всего, ему понадобится операция

Англия
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Без хирургического вмешательства, похоже не обойтись

Звездный новичок Ньюкасла получил тяжелую травму – скорее всего, ему понадобится операция

Newcastle

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Защитник "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Англии Киран Триппьер будет исключен из списка футболистов, на которых в ближайшее время сможет рассчитывать менеджер "сорок" Эдди Хау. Экс-игрок "Атлетико" и "Тоттенхэма" получил перелом стопы в рамках поединка АПЛ против "Астон Виллы" (1:0).

31-летний Киран принес команде три очка, позволив "сорокам" одержать третью подряд победу в Английской Премьер-лиге, однако был заменен в начале второго тайма из-за повреждения. На МРТ врачи обнаружили перелом пятой плюсневой кости левой стопы. По информации издания The Athletic, Триппьеру потребуется операция.

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Напомним, по оценкам СМИ в зимнее трансферное окно "Ньюкасл" заплатил за Триппьера 15 миллионов фунтов стерлингов. Предыдущая команда Кирана – мадридский "Атлетико".

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В статье: Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
nufc.co.uk

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