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"Когда мы теряли мяч, то становились похожими на двух быков". Руни – о лучшем партнере по атаке в МЮ

Англия
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Бывший 32-й номер "дьяволов"

"Когда мы теряли мяч, то становились похожими на двух быков". Руни – о лучшем партнере по атаке в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард английского "Манчестер Юнайтед", а ныне менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни ответил на вопрос журналиста касательно своего любимого партнера по атаке.

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"Тевес! Мне нравилась наша связь. Когда мы вдвоем играли в атаке, то хорошо дополняли друг друга. Как правило, когда я играл с Луи Саа, Рудом Ван Нистелроем или Робином Ван Перси, они всегда были "девятками", а я – "десяткой".

"С Карлосом мы могли меняться. Когда мы теряли мяч, то становились похожими на двух быков, когда пытались вернуть его. Он был партнером по атаке, с которым мне нравилось играть больше всего".

"Когда он перешел в "Сити"… Это было разрушительно. "Горожане" заплатили на него 20 миллионов фунтов стерлингов. Я был опустошен".

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В статье: Карлос Тевес Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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Источник:
sportbible.com

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