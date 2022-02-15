Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Когда мы теряли мяч, то становились похожими на двух быков". Руни – о лучшем партнере по атаке в МЮ
Бывший 32-й номер "дьяволов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард английского "Манчестер Юнайтед", а ныне менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни ответил на вопрос журналиста касательно своего любимого партнера по атаке.
"Тевес! Мне нравилась наша связь. Когда мы вдвоем играли в атаке, то хорошо дополняли друг друга. Как правило, когда я играл с Луи Саа, Рудом Ван Нистелроем или Робином Ван Перси, они всегда были "девятками", а я – "десяткой".
"С Карлосом мы могли меняться. Когда мы теряли мяч, то становились похожими на двух быков, когда пытались вернуть его. Он был партнером по атаке, с которым мне нравилось играть больше всего".
"Когда он перешел в "Сити"… Это было разрушительно. "Горожане" заплатили на него 20 миллионов фунтов стерлингов. Я был опустошен".
Популярное сейчас
- Норвегия идет в отрыв, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Чего ждать от 1/8 финала ЛЧ? Превью матчей, победа Челси на ЧМ, ПСЖ - Реал, Интер - Ливерпуль
- Днепр-1 арендует бразильца, Динамо избавится от Кадири. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- 11-летний сын Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу