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Роналду, Левандовский, Пике и Дибала. Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-лиг

Англия
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У "Баварии" тотальный перевес в Германии, у "МЮ" - в Англии

Роналду, Левандовский, Пике и Дибала. Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-лиг

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Стали известные самые высокие зарплаты в топ-4 лиг Европы. Эту информацию опубликовало французское издание L’Equipe.

Так, к примеру, больше всех в Англии получает Криштиану Роналду - 2.63 миллиона евро в месяц. Следом идут де Брюйне ("Ман Сити") и три футболиста "МЮ" - де Хеа, Санчо и Варан. Последние дня пополнили состав "дьяволов" летом.

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В Испании лидерство за Жераром Пике (2.33 млн), который опережает Азара и Бэйла. В Германии первых пять строчек остались за "Баварией", а лидерство - за Левандовским. Что касается Италии, то с показателем в 1.13 миллиона в месяц первое место занимает Пауло Дибала.

Стоит отметить, что удерживать лидерство в Серии А Дибала, вероятно, будет недолго. Летом он сменит команду, покинув "Ювентус".

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В статье: Роберт Левандовский Криштиану Роналду Пауло Дибала Жерар Пике
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