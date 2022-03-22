Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду, Левандовский, Пике и Дибала. Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-лиг
У "Баварии" тотальный перевес в Германии, у "МЮ" - в Англии
Фото: Александр Приходько
Стали известные самые высокие зарплаты в топ-4 лиг Европы. Эту информацию опубликовало французское издание L’Equipe.
Так, к примеру, больше всех в Англии получает Криштиану Роналду - 2.63 миллиона евро в месяц. Следом идут де Брюйне ("Ман Сити") и три футболиста "МЮ" - де Хеа, Санчо и Варан. Последние дня пополнили состав "дьяволов" летом.
В Испании лидерство за Жераром Пике (2.33 млн), который опережает Азара и Бэйла. В Германии первых пять строчек остались за "Баварией", а лидерство - за Левандовским. Что касается Италии, то с показателем в 1.13 миллиона в месяц первое место занимает Пауло Дибала.
Los sueldos brutos al mes de la Premier, Bundesliga, La Liga y la Serie A según @lequipe. Cristiano es el que más percibe en Inglaterra (2,63M€), Lewandowski el que más en Alemania (2M€), Piqué el que más en España (2,3M€) y Dybala el que más en Italia (1,13M€). pic.twitter.com/FGGHKbAJy8— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 22, 2022
Стоит отметить, что удерживать лидерство в Серии А Дибала, вероятно, будет недолго. Летом он сменит команду,
Популярное сейчас
- Арестович дал свой прогноз, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
- Владелец Манчестер Сити встретился с союзником россии Асадом. В АПЛ обеспокоены
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала