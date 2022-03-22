Роналду, Левандовский, Пике и Дибала. Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-лиг

Стали известные самые высокие зарплаты в топ-4 лиг Европы. Эту информацию опубликовало французское издание L’Equipe.

Так, к примеру, больше всех в Англии получает Криштиану Роналду - 2.63 миллиона евро в месяц. Следом идут де Брюйне ("Ман Сити") и три футболиста "МЮ" - де Хеа, Санчо и Варан. Последние дня пополнили состав "дьяволов" летом.

Читайте также Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед

В Испании лидерство за Жераром Пике (2.33 млн), который опережает Азара и Бэйла. В Германии первых пять строчек остались за "Баварией", а лидерство - за Левандовским. Что касается Италии, то с показателем в 1.13 миллиона в месяц первое место занимает Пауло Дибала.

Los sueldos brutos al mes de la Premier, Bundesliga, La Liga y la Serie A según @lequipe. Cristiano es el que más percibe en Inglaterra (2,63M€), Lewandowski el que más en Alemania (2M€), Piqué el que más en España (2,3M€) y Dybala el que más en Italia (1,13M€). pic.twitter.com/FGGHKbAJy8 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 22, 2022