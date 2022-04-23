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Зинченко сделал результативную передачу за Ман Сити в АПЛ

Англия
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Четыре минуты на ассист

Зинченко сделал результативную передачу за Ман Сити в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Александр Зинченко записал на свой счёт ассист в матче чемпионата Англии.

В домашнем поединке "горожан" против "Уотфорда" хавбек, играющий в "Сити" защитника, на четвёртой минуте из пределов штрафной площади слева сделал прострел на линию вратарской, где передачу замкнул Габриэл Жезус.

Для Александра Зинченко матч против "Уотфорда" стал первым в стартовом составе с февраля. Для него этот пас стал уже вторым результативным в нынешнем чемпионате Англии. Всего на его счету в текущем сезоне за клуб 21 матч и три результативные передачи.

Следить за игрой "Ман Сити" - "Уотфорд" вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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