Зинченко сделал результативную передачу за Ман Сити в АПЛ

Украинский полузащитник Александр Зинченко записал на свой счёт ассист в матче чемпионата Англии.

В домашнем поединке "горожан" против "Уотфорда" хавбек, играющий в "Сити" защитника, на четвёртой минуте из пределов штрафной площади слева сделал прострел на линию вратарской, где передачу замкнул Габриэл Жезус.

Для Александра Зинченко матч против "Уотфорда" стал первым в стартовом составе с февраля. Для него этот пас стал уже вторым результативным в нынешнем чемпионате Англии. Всего на его счету в текущем сезоне за клуб 21 матч и три результативные передачи.