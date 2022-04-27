Капитан Манчестер Юнайтед может пропустить остаток сезона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр в этом сезоне может больше не сыграть, сообщает Daily Mail. У капитана травма колена.

Сообщается, что англичанин может пропустить несколько недель и, как следствие, не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.

"МЮ" осталось сыграть с "Челси", "Брентфордом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".

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Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в таблице АПЛ и всего на 2 очка опережает "Вест Хэм", который идет 7-м. От зоны Лиги чемпионов "МЮ", имея матч в запасе, отстает на 6 очков.