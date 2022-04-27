Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Манчестер Юнайтед может пропустить остаток сезона
"МЮ" осталось провести 4 матча
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр в этом сезоне может больше не сыграть, сообщает Daily Mail. У капитана травма колена.
Сообщается, что англичанин может пропустить несколько недель и, как следствие, не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.
"МЮ" осталось сыграть с "Челси", "Брентфордом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в таблице АПЛ и всего на 2 очка опережает "Вест Хэм", который идет 7-м. От зоны Лиги чемпионов "МЮ", имея матч в запасе, отстает на 6 очков.
Популярное сейчас
- путин в очередной раз пригрозил Западу "молниеносными ударами"
- По-моєму, чувак, нас кинули. песков прокомментировал обмен медведчука на украинских военных
- Подоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф
- У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО