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Нападающего Эвертона могут наказать из-за фаера, брошенного на трибуны
Лидер "ирисок" может поплатиться за свой поступок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может получить 3-матчевую дисквалификацию по итогам встречи 35-го тура УПЛ с "Челси" (1:0), сообщает Daily Express.
Бразилец стал автором единственного гола на 46-й минуте. Во время празднования взятия ворот футболистами "ирисок" на поле с трибун прилетел файер. Ришарлисон подобрал его с газона, после чего бросил обратно на трибуны.
Этот эпизод не был включен в протокол арбитра, но в ближайшее время его рассмотрит Английская футбольная ассоциация. Также отмечается, что он может отделаться предупреждением или денежным штрафом.
Unreal @richarlison97 throwing the flare there hahahaha pic.twitter.com/CZEEoS4w4F— Michael (@MichaelSwan98) May 1, 2022
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