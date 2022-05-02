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Нападающего Эвертона могут наказать из-за фаера, брошенного на трибуны

Англия
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Лидер "ирисок" может поплатиться за свой поступок

Нападающего Эвертона могут наказать из-за фаера, брошенного на трибуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может получить 3-матчевую дисквалификацию по итогам встречи 35-го тура УПЛ с "Челси" (1:0), сообщает Daily Express.

Бразилец стал автором единственного гола на 46-й минуте. Во время празднования взятия ворот футболистами "ирисок" на поле с трибун прилетел файер. Ришарлисон подобрал его с газона, после чего бросил обратно на трибуны.

Этот эпизод не был включен в протокол арбитра, но в ближайшее время его рассмотрит Английская футбольная ассоциация. Также отмечается, что он может отделаться предупреждением или денежным штрафом.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Ришарлисон
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Источник:
Daily Express

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