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Милан и Ювентус в погоне за полузащитником МЮ

Англия
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Хватит просиживать талант на скамейке

Милан и Ювентус в погоне за полузащитником МЮ

Фото: twitter.com/WestHam

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заинтересовал "Милан" и "Ювентус", сообщает ESPN. Также за 29-летнего хавбека поборются команды Премьер-лиги.

Сообщается, что Лингард точно покинет "Юнайтед" будущим летом. Его соглашение истекает в конце сезона и переговоры о продлении не ведутся.

Лингард надеялся получить больше игровой практики в этом сезоне, но несмотря на обещания Сульшер, как и Рангник, не баловали игрока временем на поле.

Зимой Джесси был близок к переходу в "Ньюкасл", но трансфер сорвался.

Напомним, что в прошлом сезоне, выступая в аренде за "Вест Хэм", Лингард трижды становился игроком месяца в АПЛ. На позиции Джесси в "Юнайтед" выступает Бруну Фернандеш.

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В статье: Ювентус (Турин) Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
espn.co.uk

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