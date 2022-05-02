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Милан и Ювентус в погоне за полузащитником МЮ
Хватит просиживать талант на скамейке
Фото: twitter.com/WestHam
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заинтересовал "Милан" и "Ювентус", сообщает ESPN. Также за 29-летнего хавбека поборются команды Премьер-лиги.
Сообщается, что Лингард точно покинет "Юнайтед" будущим летом. Его соглашение истекает в конце сезона и переговоры о продлении не ведутся.
Лингард надеялся получить больше игровой практики в этом сезоне, но несмотря на обещания Сульшер, как и Рангник, не баловали игрока временем на поле.
Зимой Джесси был близок к переходу в "Ньюкасл", но трансфер сорвался.
Напомним, что в прошлом сезоне, выступая в аренде за "Вест Хэм", Лингард трижды становился игроком месяца в АПЛ. На позиции Джесси в "Юнайтед" выступает Бруну Фернандеш.
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