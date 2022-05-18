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Бенитес: Мой Ливерпуль нельзя сравнивать с командой Клоппа. У меня был бюджет в 20 миллионов
Но и времена другие
Фото: https://twitter.com/rafabenitezweb
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес рассказал, чем его команда отличалась от команды Юргена Клоппа. "У них футболисты за 40 миллионов на скамейке запасных", – приводит его слова AS.
"Если проанализировать мой "Ливерпуль" того времени, то кто был лучшим? Джеррард, молодой парень, который играл на разных позициях, и других игроков мирового класса было не очень много. Сейчас скажут про Хаби Алонсо, но тогда он был в аренде в "Эйбаре", Луиса Гарсию "Барселона" отдала в аренду...
Среди лучших игроков – Фернандо Торрес, который забил 15 или 20 голов в Испании, а с нами он достиг отметки в 33 мяча. Мы помогли вырасти Маскерано, который был запасным игроком "Вест Хэма", Лукасу Лейве, который провел в клубе 10 лет, Аггеру, которого купили за 6 миллионов...
Люди помнят эту команду, например Рейну, но они сравнивают ее с "Ливерпулем", который потратил миллиард, очень грамотно потратил, это правда, но футболисты за 40 миллионов у них на скамейке запасных. Вот почему нельзя сравнивать мой "Ливерпуль" и команду Клоппа, нужно анализировать контекст.
У меня был бюджет в 20 миллионов, 20! Скажите мне, кого сейчас "Ливерпуль" может подписать за 20 миллионов. Никого, если они покупают запасных игроков за 40 миллионов", – сказал Рафа.
Бенитес был главным тренером "Ливерпуля" с 2004 по 2010 год. Он выиграл с командой 4 трофея: Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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