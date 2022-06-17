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Погба рассказал о конфликте с Моуринью в МЮ: Я не такой, как другие игроки

Англия
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Хавбек не держит зла на португальца

Погба рассказал о конфликте с Моуринью в МЮ: Я не такой, как другие игроки

Фото: twitter.com/paulpogba

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба раскрыл подробности конфликта с главным тренером Жозе Моуриньо, когда он тренировал "дьяволов". "Я восстанавливался от травмы в Майами, меня там засняли, и Жозе отправил фото Райоле", – приводит его слова Daily Mail.

"Все началось тогда, когда я получил травму. Я решил отправиться в Майами и восстанавливаться там. Какой-то папарацци сфотографировал меня с женой. Этот снимок Моуринью отправил (агенту) Райоле.

Мне это не понравилось. Совсем не понравилось. Я сказал Моуринью: "Вы это серьезно? Я травмирован, но прихожу тренироваться трижды в день. Вы меня за кого принимаете? Я не такой, как другие игроки".

Для меня это была новая ситуация. Я не привык к проблемам с тренером. Но если бы я завтра встретил Моуринью, то посмеялся бы с ним. Не держу зла на него", – сказал полузащитник в документальном фильме The Pogmentary на Amazon Prime.

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В статье: Жозе Моуриньо Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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