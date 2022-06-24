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Манчестер Сити интересуется голкипером из Бундеслиги
Немецкий вратарь может продолжить карьеру в АПЛ
Штефан Ортега
"Манчестер Сити" может подписать контракт с вратарем "Арминии" Штефаном Ортегой. Соглашение Ортеги с немецким клубом истекает 1 июля.
По информации Goal.com, чемпион Англии рассматривает 29-летнего голкипера в качестве дублера Эдерсона.
В минувшем сезоне Бундеслиги Ортега сыграл 33 матча за "Армению", в которых пропустил 53 гола.
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Источник:Goal.com
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