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Манчестер Сити интересуется голкипером из Бундеслиги

Англия
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Немецкий вратарь может продолжить карьеру в АПЛ

Манчестер Сити интересуется голкипером из Бундеслиги

Штефан Ортега

Новина українською

"Манчестер Сити" может подписать контракт с вратарем "Арминии" Штефаном Ортегой. Соглашение Ортеги с немецким клубом истекает 1 июля.

По информации Goal.com, чемпион Англии рассматривает 29-летнего голкипера в качестве дублера Эдерсона.

В минувшем сезоне Бундеслиги Ортега сыграл 33 матча за "Армению", в которых пропустил 53 гола.

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В статье: Манчестер Сити Арминия (Билефельд)
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Источник:
Goal.com

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