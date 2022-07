Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду все еще может сменить команду. 37-летний португалец может вернуться в чемпионат Испании.

Звездный португалец убедил главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне приобрести его в мадридский клуб. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на AS.

Cristiano Ronaldo has convinced Diego Simeone to bring him to Atletico Madrid. [@diarioas] #mufc