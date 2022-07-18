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Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник
Звездный португалец может вернуться в Ла Лигу
Фото: Football Espana
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду все еще может сменить команду. 37-летний португалец может вернуться в чемпионат Испании.
Звездный португалец убедил главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне приобрести его в мадридский клуб. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на AS.
Cristiano Ronaldo has convinced Diego Simeone to bring him to Atletico Madrid. [@diarioas] #mufc— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 17, 2022
"Манчестер Юнайтед" и дальше не желает отпускать Криштиану. Главный тренер команды Эрик тен Гаг в одном из интервью отметил, что Роналду не продается. Накануне генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что клуб не собирается покупать португальского футболиста.
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