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Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник

Англия
(2 голосов)

Звездный португалец может вернуться в Ла Лигу

Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник

Фото: Football Espana

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду все еще может сменить команду. 37-летний португалец может вернуться в чемпионат Испании.

Звездный португалец убедил главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне приобрести его в мадридский клуб. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на AS.

"Манчестер Юнайтед" и дальше не желает отпускать Криштиану. Главный тренер команды Эрик тен Гаг в одном из интервью отметил, что Роналду не продается. Накануне генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что клуб не собирается покупать португальского футболиста.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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оda1979 (Запорожье)
18.07.2022 в 11:54
Смерть пиндосам, рашистам, неграм, жидам и педикам!
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