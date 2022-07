Барселона хочет к субботе объявить о подписании Аспиликуэты

Следующим приобретением "Барселоны" должен стать защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, сообщает Foot Mercato. "Сине-гранатовые" уже сделали предложение в размере 3 миллионов евро.

Сообщается, что в "Челси" не собираются создавать преграды переходу, но клуб сначала хочет определиться с заменой испанца.

???? Barcelona are hoping to announce the signing of César Azpilicueta by Saturday.



(Source: @FootMercato) pic.twitter.com/iQjWoGDfkf