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Барселона хочет к субботе объявить о подписании Аспиликуэты

Англия
(1 голосов)

"Челси" не собирается противиться сделке

Барселона хочет к субботе объявить о подписании Аспиликуэты

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Следующим приобретением "Барселоны" должен стать защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, сообщает Foot Mercato. "Сине-гранатовые" уже сделали предложение в размере 3 миллионов евро.

Сообщается, что в "Челси" не собираются создавать преграды переходу, но клуб сначала хочет определиться с заменой испанца.

Контракт Сесара рассчитан до лета 2023 года.

Скорому завершению сделки может способствовать то, что оба клуба сейчас проводят предсезонную кампанию в США.

Этим летом из "Челси" уже ушло два основных защитника: Кристенсен и Рюдигер. Им на замену пришел пока только Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне Сесар провел за "Челси" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
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Источник:
footmercato.net

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Комментарии (1)
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Саша Махоуни
18.07.2022 в 20:28
Цитата: АССТАНАВИТЕСЬ !
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