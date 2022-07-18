Барселона хочет к субботе объявить о подписании Аспиликуэты

Следующим приобретением "Барселоны" должен стать защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, сообщает Foot Mercato. "Сине-гранатовые" уже сделали предложение в размере 3 миллионов евро.

Сообщается, что в "Челси" не собираются создавать преграды переходу, но клуб сначала хочет определиться с заменой испанца.

???? Barcelona are hoping to announce the signing of César Azpilicueta by Saturday.



(Source: @FootMercato) pic.twitter.com/iQjWoGDfkf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2022

Контракт Сесара рассчитан до лета 2023 года.

Скорому завершению сделки может способствовать то, что оба клуба сейчас проводят предсезонную кампанию в США.

Этим летом из "Челси" уже ушло два основных защитника: Кристенсен и Рюдигер. Им на замену пришел пока только Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне Сесар провел за "Челси" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.