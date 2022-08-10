  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси готовится к трансферу полузащитника Барсы - МЮ вышел из гонки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси готовится к трансферу полузащитника Барсы - МЮ вышел из гонки

Англия
(1 голосов)

У лондонцев оптимистичный настрой

Челси готовится к трансферу полузащитника Барсы - МЮ вышел из гонки

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" продолжает искать способ подписать Френки де Йонга.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, судьба трансфера прояснится в ближайшие два дня. "Челси" готов выложить за игрока порядка 80 миллионов евро и в целом настроен оптимистично. Из гонки за голландца вышел "МЮ".

Напомним, что "Барса" ведет свои переговоры с де Йонгом по снижении зарплаты и даже грозится подать в суд. Сам Френки на уступки идти не планирует, что только увеличивает вероятность его ухода.

Читайте такжеНашли нарушения. Барселона может аннулировать текущий контракт де Йонга

Также источник передает, что "Челси" хочет подписать защитника "Лестера" Уэсли Фофана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Челси (Лондон) Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде