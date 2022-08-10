Челси готовится к трансферу полузащитника Барсы - МЮ вышел из гонки

Лондонский "Челси" продолжает искать способ подписать Френки де Йонга.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, судьба трансфера прояснится в ближайшие два дня. "Челси" готов выложить за игрока порядка 80 миллионов евро и в целом настроен оптимистично. Из гонки за голландца вышел "МЮ".

Big week as Chelsea pursue Frenkie de Jong and Wesley Fofana. Clarity on FDJ future expected within the next 48 hours. FDJ still doesn’t want to take a pay cut opening the door to #CFC. #MUFC have all but given up. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 10, 2022

Напомним, что "Барса" ведет свои переговоры с де Йонгом по снижении зарплаты и даже грозится подать в суд. Сам Френки на уступки идти не планирует, что только увеличивает вероятность его ухода.

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Также источник передает, что "Челси" хочет подписать защитника "Лестера" Уэсли Фофана.