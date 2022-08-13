Визит на Тоттенхэм Хотспур Стедиум. Что скрывает за своими стенами самая современная арена Англии

Для любого футбольного фаната поход на стадион любимой команды всегда становится особенным, даже если это не поход на футбольный матч, а просто тур по стадиону. Такая услуга позволяет погрузиться в жизнь арены, увидеть вид на поле с самых дорогих мест на трибунах, побывать в раздевалках, ресторане и VIP-ложах, а также пройти весь путь, который проходят игроки от выхода из клубного автобуса до появления на футбольном поле.

Находясь в Великобритании, именно такой опыт мне удалось пережить, посещая домашний стадион моего любимого клуба. Тоттенхэм Хотспур Стедиум - одна из самых больших (после Уэмбли и Олд Траффорд) и точно самая современная футбольная арена в Англии. Расположен стадион в не самом богатом и одноимённом районе Лондона – Тоттенхэм буквально в нескольких метрах от места, где располагалась предыдущая арена "шпор" - Уайт Харт Лейн.

Уникальность стадиона подчеркивается уже на этапе бронирования билетов на тур по стадиону, ведь в письме-подтверждении посетитель получает пошаговый инструктаж по особенностям арены, одной из которых является тот факт, что домашний стадион Тоттенхэма является первой cashless ареной в Англии. То есть вы ни при каких условиях не сможете рассчитаться наличными – на всех локациях стадиона принимают только карту или мобильный бесконтактный расчет.

В экскурсионные опции стадиона, кроме стедиум-тура или посещения музея, также входят два тура, которые затрагивают архитектурную фишку арены – золотую пятиметровую статую петуха – главного символа клуба, который находится на крыше арены над полем. Одна из экскурсий называется Sky Walk и предусматривает пешее путешествие на крышу стадиона, где благодаря специальному мостику можно подойти и прикоснуться к символу клуба на невероятной высоте, а тур The Edge позволит спрыгнуть с этого мостика на подобии роуп- или банджиджампинга.

Экскурсионный тур по стадиону начинается в помещении клубного фан-шопа, который, по словам представителей Тоттенхэма, является самым большим в Европе. Продвинутая диджитализация прослеживается и в организации самого тура – ​​посетителям раздают маленькие планшеты, с помощью которых можно просматривать видео, слушать аудиоматериалы и читать исторические справки на всех этапах экскурсии, а также организаторы предоставляют полную свободу действий по поводу посещения самой арены, не ограничивая рамками времени или контролем экскурсовода.

Сразу после фан-шопа посетители попадают в клубный трофейный музей Тоттенхэма, о пустоте которого уже рассказано много шуток. Да, он не столь богат как у соседей из Манчестера или Ливерпуля, но есть интересные экспонаты в виде кубка Англии или Кубка обладателей кубков Европы. Он уникален тем, что Тоттенхэм стал первой британской командой, которой в 1963 году удалось выиграть евротрофей. Также в клубном музее команды можно найти Кубок УЕФА, который команда завоевала в 1972 году, став первым британским клубом, которому подчинились оба европейских трофея.

Следующей остановкой после музея команды была чаша стадиона. Посетителям разрешалось оценить вид на поле арены с разных мест – VIP-места, зона руководства клуба, скайбоксы для бизнес-компаний, элитная ложа для легенд клуба, ложа прессы и т.д. Ложкой дегтя в невероятном пейзаже стал тот факт, что газон был закрыт, ведь стадион находился в концертном режиме (через несколько дней после нашей экскурсии здесь выступала Леди Гага). Работники монтировали сцену, газон накрывали специальным покрытием, чтобы ему не повредили посетители, а сама арена жила в ожидании большого концерта.

Вообще на разных этапах продвижения по карте нашего маршрута по стадиону работники арены постоянно акцентировали на мультипрофильности стадиона. "We don't have oil daddy" повторяли они, акцентируя внимание на том, что клуб не имеет богатых нефтяных владельцев, которые могут покрывать все расходы, а, следовательно, клубу приходится зарабатывать и такая сверхсовременная арена является одной из важных статей в доходной ведомости клубу. К примеру, в 2019 году стадион впервые принял выездной матч американской футбольной лиги NFL, полностью перепрофилировав стадион. Событие прошло настолько успешно, что теперь оно стало регулярным и проводится ежегодно именно на арене Тоттенхэма, генерируя миллионные доходы.

Самое интересное началось, когда мы наконец добрались до домашней раздевалки. Конечно, гостевая раздевалка выглядела максимально просто, аскетично и неудобно, чтобы создать максимум допустимых неудобств команде соперника, ведь, как известно, мелочей в футболе не бывает. А вот домашняя раздевалка не ограничивается только ею – на стадионе есть полноценная home zone для игроков Тоттенхэма. В распоряжении игроков ресторан, комната отдыха с кроватями, диванами и телевизорами, зона активации – место для разминки игроков перед выходом на поле, комната с коктейлями – место, где игроки принимают специальные энергетические коктейли, разработанные медицинским штабом, медицинская комната для медицинского тейпирования и растирания, наконец, непосредственно сама раздевалка.

Все эти комнаты поражали профессионализмом и вниманием к деталям. К примеру, зона активации наполнена максимально безопасными тренажерами, среди которых отсутствовали различные штанги или другие тренажеры с весом, небрежное обращение с которыми может привести к травмам. Кухня продумана так, чтобы всем было комфортно и рассчитано всего на 18 игроков, то есть на полноценную заявку на матч.

Сразу после посещения домашней раздевалки мы направились к полю, которое, как я сообщал выше, было покрыто специальным концертным паркетом и в общем из впечатлений можно было только ощутить атмосферу стадиона с перспективы игрока, глядя на трибуны стадиона. В то же время мы имели возможность пообщаться с работником стадиона, который рассказал много фишек поля-трансформера, одной из которых выделял максимальное удобство для проведения матчей по американскому футболу. Он отметил, что во время игры очень много игроков в полной амуниции стоят вдоль поля часто ограждая просмотр матча первым рядам зрителей. Проект-менеджеры стадиона предусмотрели этот момент и сделали поле для американского футбола намного ниже, чем начинаются трибуны, поэтому людям даже на первых рядах комфортно смотреть матч. К слову, мы можем заметить эту разницу, когда следим за Конте, которому нужно пробежать немного вверх, чтобы добраться до лицевой линии и подсказать что-то футболистам, а в режиме американского футбола для того чтобы добраться с поля до тренерского кресла устанавливают специальную лестницу.

Кстати, несколько вещей следует сказать и об особенностях газона стадиона, а именно то, что в фундаменте стадиона встроены два полноценных покрытия. Арена включает в себя два полноценных и независимых травяных покрытия, которые выдвигаются в зависимости от необходимости. К примеру, в преддверии проведения матчей по американскому футболу выдвигается соответствующее поле с типичной разметкой и требованиями, в случае с концертом организаторы также накрывают именно этот газон, а вот когда проходят футбольные матчи, то из "гаража" выдвигается соответствующее готовое и невредимое травяное поле для Тоттенхэма, в то время как предварительное покрытие скрывается под трибунами.

Следующей нашей остановкой была зона пресс-конференции – место, где тренеры дают пред- и послематчевые интервью. Это место всегда было традиционной фотозоной для посетителей стедиум-туров, ведь кто бы не хотел представить себя на месте главного тренера топовой английской команды. Но меня увлекло посещение этого места не из-за красивого фона, а из-за одной из координаторок тура, женщины средних лет, которая очень живо обсуждала с каждым из посетителей футбольные вопросы, ища параллели между Тоттенхэмом и их любимыми клубами.

С первого взгляда она выглядела достаточно уверенной и подкованной в футбольной эрудиции, ведь "загрузила" посетителей из Испании, к слову и фанатов Барселоны, попросив назвать их игроков, выступавших за оба клуба. Испанские туристы не смогли этого сделать, и она переключилась на нас. После того как координатор узнала откуда мы и выразила поддержку Украине, я решил спросить ее первым, не дожидаясь какого-нибудь острого футбольного вопроса: "Назовите мне, пожалуйста, фамилию украинца, когда-либо выступавшего за Тоттенхэм?"

После долгих и бесплодных раздумий, просьб назвать первую букву фамилии и нескольких подсказок женщина сдалась и я сказал ей правильный ответ. В ответ она покраснела и сказала, что не хотела называть имя Реброва, потому что в те времена, что он выступал в Англии, его воспринимали как россиянина. К слову, игрок выступал в Англии в сезонах 2000-2004, прошло около 10 лет от развала СССР, а Украину многие продолжали идентифицировать как часть России, поэтому и не удивительно, что именно такие воспоминания и ассоциации присутствуют у болельщиков Тоттенхэма со стажем, но очень мило, что женщина решила не дразнить украинца очередным, по ее мнению, россиянином. Так что в конце концов пришлось рассказать больше о Сергее Станиславовиче как крутом украинском футболисте, а на сегодняшний день еще и одном из самых перспективных украинских тренеров.

Напоследок милая женщина поведала нам шокирующую информацию о ситуации с билетами на матчи "шпор", ведь по состоянию на конец июля уже было раскуплено более 42 000 абонементов. Около 6 000 – 7 000 билетов клуб выдает в свободную продажу среди владельцев членства фанатов клуба, которых на сегодняшний день также насчитывается более 40 000 тысяч. Остающиеся билеты выдаются бизнесам и коммерческим организациям под различные мероприятия, предусматривающие привлечение людей на стадион для просмотра матчей. Таким образом, к нам пришло понимание, что попасть на игру Тоттенхэма в рамках АПЛ – это еще тот челлендж, чтобы выполнить который необходимо приложить незаурядные усилия.

В общем, Тоттенхэм Стедиум оставил крутые впечатления, ведь это арена, от которой захватывает дыхание с первого взгляда, а ее технологическая оснащенность, передовые идеи и мультизадачность заставляют дозировать впечатление и оставить какие-то экскурсии на потом, чтобы у вас всегда была мотивация вернуться в это замечательное место, и не обязательно для просмотра футбольного матча.

Фото - Getty Images, Дмитро Бабелюк