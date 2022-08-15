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Линекер: Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?

Англия
(1 голосов)

Легенда английского футбола в своем репертуаре

Линекер: Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер иронично прокомментировал инцидент, возникший между главными тренерами "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:2) Томасом Тухелем и Антонио Конте.

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"Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?" – написал Линекер в своем Twitter, прикрепив афишу из предстоящего боя.

Напомним, что поединок-реванш между украинцем Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Гари Линекер Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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Cerega15 (Kherson)
15.08.2022 в 10:32
Ставлю на Конте, если бой состоится.
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scorpius (Ck)
15.08.2022 в 10:54
Немецкая школа бокса тоже всегда была на уровне
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