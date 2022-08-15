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Линекер: Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?
Легенда английского футбола в своем репертуаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер иронично прокомментировал инцидент, возникший между главными тренерами "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:2) Томасом Тухелем и Антонио Конте.
"Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?" – написал Линекер в своем Twitter, прикрепив афишу из предстоящего боя.
Напомним, что поединок-реванш между украинцем Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT— Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) August 14, 2022
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