Линекер: Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?

Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер иронично прокомментировал инцидент, возникший между главными тренерами "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:2) Томасом Тухелем и Антонио Конте.

Напомним, что поединок-реванш между украинцем Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT