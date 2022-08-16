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СМИ: Тен Хаг согласен на продажу Роналду, однако против выступает руководство МЮ
Эта история будет тянуться долго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.
За данный шаг, по данным Manchester Evening News, выступает и главный тренер "Юнайтед" Эрик тен Хаг. Что интересно, еще несколько недель назад он хотел оставить португальца.
Ten Hag has been open to selling Ronaldo for weeks but Joel Glazer has so far resisted any sale #mufc https://t.co/AJTYOqXiDK— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 16, 2022
Против трансфера португальца выступает руководство клуба. Совладелиц коллектива Джоэл Глейзер блокирует любые разговоры о возможной продажи звездного форварда.
Напомним, что в двух первых турах АПЛ "МЮ" проиграл дважды. Роналду не забивал.
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