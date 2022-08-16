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СМИ: Тен Хаг согласен на продажу Роналду, однако против выступает руководство МЮ

Англия
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СМИ: Тен Хаг согласен на продажу Роналду, однако против выступает руководство МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

За данный шаг, по данным Manchester Evening News, выступает и главный тренер "Юнайтед" Эрик тен Хаг. Что интересно, еще несколько недель назад он хотел оставить португальца.

Против трансфера португальца выступает руководство клуба. Совладелиц коллектива Джоэл Глейзер блокирует любые разговоры о возможной продажи звездного форварда.

Напомним, что в двух первых турах АПЛ "МЮ" проиграл дважды. Роналду не забивал.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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