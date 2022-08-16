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Салах пожертвовал более 150 тысяч евро на восстановление сгоревшей церкви в Гизе

Англия
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Египтянин не перестает заниматься благотворительностью

Салах пожертвовал более 150 тысяч евро на восстановление сгоревшей церкви в Гизе

Фото: twitter.com/MoSalah

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал 3 миллиона египетских фунтов на восстановление церкви в Египте, сообщает Thenationalnews.com.

Пожар случился 14 августа в коптской церкви в Гизе. В результате трагедии погиб 41 человек, ещё десятки пострадали.

Непосредственно о донате 154 тысяч евро на восстановление церкви, сообщил спортивный журналист из Египта Ибрагим Абдель Гавад.

Сразу после происшествия футболист выразил соболезнования семьям погибших.

В 2019 году египтянин жертвовал 3 миллиона долларов Национальному институту исследования рака в Египте после теракта, в результате которого 20 человек погибли и десятки получили ранения.

Также Мохамед передавал оборудование на 12 миллионов египетских фунтов известной детской онкологической больнице в Египте.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
thenationalnews.com

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