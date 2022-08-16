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Салах пожертвовал более 150 тысяч евро на восстановление сгоревшей церкви в Гизе
Египтянин не перестает заниматься благотворительностью
Фото: twitter.com/MoSalah
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал 3 миллиона египетских фунтов на восстановление церкви в Египте, сообщает Thenationalnews.com.
Пожар случился 14 августа в коптской церкви в Гизе. В результате трагедии погиб 41 человек, ещё десятки пострадали.
Непосредственно о донате 154 тысяч евро на восстановление церкви, сообщил спортивный журналист из Египта Ибрагим Абдель Гавад.
Сразу после происшествия футболист выразил соболезнования семьям погибших.
خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين.— Mohamed Salah (@MoSalah) August 14, 2022
В 2019 году египтянин жертвовал 3 миллиона долларов Национальному институту исследования рака в Египте после теракта, в результате которого 20 человек погибли и десятки получили ранения.
Также Мохамед передавал оборудование на 12 миллионов египетских фунтов известной детской онкологической больнице в Египте.
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