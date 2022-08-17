Хавбек Эвертона близок к смене клуба

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли в летнее межсезонье может покинуть команду. По информации Фабрицио Романо, Алли интересуется турецкий "Бешикташ".

Турецкий клуб готов как арендовать Деле, так и оформить полноценный трансфер футболиста. "Эвертон" планирует предоставить право выбора самому полузащитнику.

Напомним, что в прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей за "Эвертон", в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.