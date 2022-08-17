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Хавбек Эвертона близок к смене клуба

Англия
(1 голосов)

Англичанин может продолжить карьеру в Турции

Хавбек Эвертона близок к смене клуба

Деле Алли

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли в летнее межсезонье может покинуть команду. По информации Фабрицио Романо, Алли интересуется турецкий "Бешикташ".

Турецкий клуб готов как арендовать Деле, так и оформить полноценный трансфер футболиста. "Эвертон" планирует предоставить право выбора самому полузащитнику.

Напомним, что в прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей за "Эвертон", в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Эвертон (Ливерпуль) Деле Алли
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Комментарии (1)
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clipper (Одесса)
17.08.2022 в 09:35
Вот мне интересно,, каким таким образои он успел в прошлом сезоне сыграть 29 матчней за Эвертон, если он перешел туда в январе этого года?
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