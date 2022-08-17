Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Эвертона близок к смене клуба
Англичанин может продолжить карьеру в Турции
Деле Алли
Полузащитник "Эвертона" Деле Алли в летнее межсезонье может покинуть команду. По информации Фабрицио Романо, Алли интересуется турецкий "Бешикташ".
Турецкий клуб готов как арендовать Деле, так и оформить полноценный трансфер футболиста. "Эвертон" планирует предоставить право выбора самому полузащитнику.
Напомним, что в прошлом сезоне хавбек сыграл 29 матчей за "Эвертон", в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фабрицио Романо
Популярное сейчас
- Только два клуба сохраняют хоть какой-то интерес к Роналду
- Черноморец разгромил фармацевтов
- "Обе команды достойны ЛЧ". Наставник Бенфики - об игре против Динамо и состоянии экс-игрока Шахтера
- Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
clipper (Одесса)
17.08.2022 в 09:35
Ответить
0
0