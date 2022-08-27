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Ливерпуль - Борнмут 9:0. Голевой дождь на Энфилде. Видео обзор матча

Англия
(3 голосов)

Сказать без шансов, ничего не сказать

Ливерпуль - Борнмут 9:0. Голевой дождь на Энфилде. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 4-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа на домашней арене просто уничтожили "Борнмут". Футболисты "Ливерпуля" девять(!) раз расписались в воротах соперника, при этом ни разу не пропустив.

Чемпионат Англии, четвертый тур

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Борнмут” 9:0

Голы: Диас 3, Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, ван Дейк 45+1, Мифем 47 (авт.), Фирмино 62, Карвалью 80, Диас 85

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В статье: Ливерпуль Борнмут (Англия)
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.08.2022 в 20:28
Відірвалися за перші тури . Феєрично !
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