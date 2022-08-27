Ливерпуль - Борнмут 9:0. Голевой дождь на Энфилде. Видео обзор матча

В рамках 4-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа на домашней арене просто уничтожили "Борнмут". Футболисты "Ливерпуля" девять(!) раз расписались в воротах соперника, при этом ни разу не пропустив.

Чемпионат Англии, четвертый тур

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Борнмут” 9:0

Голы: Диас 3, Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, ван Дейк 45+1, Мифем 47 (авт.), Фирмино 62, Карвалью 80, Диас 85