Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Борнмут 9:0. Голевой дождь на Энфилде. Видео обзор матча
Сказать без шансов, ничего не сказать
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 4-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа на домашней арене просто уничтожили "Борнмут". Футболисты "Ливерпуля" девять(!) раз расписались в воротах соперника, при этом ни разу не пропустив.
Чемпионат Англии, четвертый тур
Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Диас 3, Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, ван Дейк 45+1, Мифем 47 (авт.), Фирмино 62, Карвалью 80, Диас 85
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов - Заря 2:3. Луганские качели
- Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
- Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, в Динамо не очень хорошее психологическое состояние
- Клопп объяснил поражение Ливерпуля от Манчестер Юнайтед
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.08.2022 в 20:28
Ответить
+1
0