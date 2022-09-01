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Роналду останется в МЮ. Мендеш не нашел команду португальцу
Ждем первые голы Криштиану в Лиге Европы
Фото: https://twitter.com/Cristiano
Криштиану Роналду остается в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Gazzetta dello Sport. Агент португальца Жорже Мендеш не смог решить вопрос с переходом в "Наполи".
Несмотря на интерес итальянского клуба, переход не состоится. "Спортинг" также не у дел: главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим угрожал своей отставкой, если к команде присоединится Криштиану.
Напомним, что 37-летний португалец хотел покинуть "МЮ" из-за желания выступать в Лиге чемпионов. В двух последних матчах "манкунианцев" Роналду выходил со скамейки и в общей сложности отыграл меньше 30 минут.
Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 30 миллионов евро.
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