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Роналду останется в МЮ. Мендеш не нашел команду португальцу

Англия
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Ждем первые голы Криштиану в Лиге Европы

Роналду останется в МЮ. Мендеш не нашел команду португальцу

Фото: https://twitter.com/Cristiano

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Криштиану Роналду остается в "Манчестер Юнайтед", сообщает La Gazzetta dello Sport. Агент португальца Жорже Мендеш не смог решить вопрос с переходом в "Наполи".

Несмотря на интерес итальянского клуба, переход не состоится. "Спортинг" также не у дел: главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим угрожал своей отставкой, если к команде присоединится Криштиану.

Напомним, что 37-летний португалец хотел покинуть "МЮ" из-за желания выступать в Лиге чемпионов. В двух последних матчах "манкунианцев" Роналду выходил со скамейки и в общей сложности отыграл меньше 30 минут.

Читайте такжеОбмен Роналду на Осимхена: Наполи ждет предложение от Жорже Мендеша

Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 30 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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Источник:
gazzetta.it

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