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Челси продлит контракт со своим молодым игроком на рекордных условиях
Рис Джеймс станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Фото: The Sun
Лондонский "Челси" продлевает контракты со своими звездными воспитанниками. Сегодня уже сообщалось о том,
Сейчас же издание The Athletic утверждает, что "Челси" достигли соглашения с еще одним выпускником своей академии – защитником Рисом Джеймсом. По информации медиа, фулбэк согласовал новый многолетний контракт со значительно большей зарплатой, чем ранее.
Как сообщает издание, благодаря новому договору Джеймс, получавший одну из наименьших заработных плат в "Челси", станет один из самых высокооплачиваемых игроков команды. Более того, его контракт станет рекордным для защитников лондонцев.
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