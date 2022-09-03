Челси продлит контракт со своим молодым игроком на рекордных условиях

Лондонский "Челси" продлевает контракты со своими звездными воспитанниками. Сегодня уже сообщалось о том, что клуб продлит контракт с молодым полузащитником Мэйсоном Маунтом .

Сейчас же издание The Athletic утверждает, что "Челси" достигли соглашения с еще одним выпускником своей академии – защитником Рисом Джеймсом. По информации медиа, фулбэк согласовал новый многолетний контракт со значительно большей зарплатой, чем ранее.

Как сообщает издание, благодаря новому договору Джеймс, получавший одну из наименьших заработных плат в "Челси", станет один из самых высокооплачиваемых игроков команды. Более того, его контракт станет рекордным для защитников лондонцев.