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У Лэмпарда проблемы. Пикфорд выбыл на продолжительный срок
Сломался в матче с "Ливерпулем"
Фото: evertonfc.com
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл до конца международной паузы, сообщает официальный сайт клуба. Англичанин получил повреждение в матче с "Ливерпулем" в субботу.
Последний матч Англия сыграет 26 сентября с Германией. Это значит, что голкипер выбыл минимум на три недели.
В расположении "Эвертона" остался только Асмир Бегович.
В этом сезоне Пикфорд провел за "Эвертон" 6 матчей и пропустил всего 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.
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