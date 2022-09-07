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У Лэмпарда проблемы. Пикфорд выбыл на продолжительный срок

Англия
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Сломался в матче с "Ливерпулем"

У Лэмпарда проблемы. Пикфорд выбыл на продолжительный срок

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл до конца международной паузы, сообщает официальный сайт клуба. Англичанин получил повреждение в матче с "Ливерпулем" в субботу.

Последний матч Англия сыграет 26 сентября с Германией. Это значит, что голкипер выбыл минимум на три недели.

В расположении "Эвертона" остался только Асмир Бегович.

В этом сезоне Пикфорд провел за "Эвертон" 6 матчей и пропустил всего 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд
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Источник:
evertonfc.com

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