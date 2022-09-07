У Лэмпарда проблемы. Пикфорд выбыл на продолжительный срок

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл до конца международной паузы, сообщает официальный сайт клуба. Англичанин получил повреждение в матче с "Ливерпулем" в субботу.

Последний матч Англия сыграет 26 сентября с Германией. Это значит, что голкипер выбыл минимум на три недели.

В расположении "Эвертона" остался только Асмир Бегович.

В этом сезоне Пикфорд провел за "Эвертон" 6 матчей и пропустил всего 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.