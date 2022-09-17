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Энди Кэрролл вернулся в Рединг. Контракт рассчитан на 4 месяца

Англия
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Легендарный нападающий поможет клубу из Чемпионшипа

Энди Кэрролл вернулся в Рединг. Контракт рассчитан на 4 месяца

Фото: Reading FC

UA-Футбол
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Английский форвард Энди Кэрролл подписал контракт с "Редингом" из Чемпионшипа. Этот контракт с клубом из графства Беркшир станет уже вторым в карьере нападающего. Кэрролл играл за команду с ноября 2021 по январь 2022 года.

За этот период он сыграл в восьми матчах, забив два гола и сделав один ассист. После окончания первого контракта с "Редингом" Энди перешел в "Вест Бромвич Альбион" на полгода, до июля 2022. С тех пор форвард пребывал в статусе свободного агента.

Помимо "Рединга" и "Вест Брома", Кэрролл также поиграл за "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Вест Хэм Юнайтед" и "Престон Норс Энд". Более того, форвард сыграл девять матчей за сборную Англии, забив два гола.

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В статье: Энди Кэрролл Рединг
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